Comandante do 54º Batalhão de Infantaria de Selva, é promovido ao posto de Coronel de Infantaria

Marlon Galdino da Silva, antes de ser comandante do Batalhão Cacíque Ajuricaba estava servindo na Diretoria de Avaliações e Promoções do Exército (D A Prom), sediada em Brasília – DF.

Ao assumir em Humaitá ocupava o posto de Tenente Coronel, e durante esta semana, foi promovido mais elevado, por merecimento, ao posto de Coronel em 30 de abril de 2020.

Nascido em 11 de abril de 1974, na cidade do Rio de Janeiro Incorporou às fileiras do Exército em 15 de fevereiro de 1992, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, sediada em Campinas – SP.

Foi declarado Aspirante-a-Oficial da arma de infantaria em 30 de novembro de 1996, sendo classificado no 51º Batalhão de Infantaria de Selva sediado em Altamira – PA, onde desempenhou, durante três anos, as funções de Oficial Subalterno.

Cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais em 2004 e a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército em 2015.

Possui o curso de Operações na Selva, categoria “B”, realizado em 1997, obtendo o número de guerreiro de selva 2733.

Principais funções que desempenhou:

Comandante de Pelotão de Fuzileiro de Selva no 51º BIS, Altamira – PA

Comandante de Pelotão de Polícia do Exército e da Companhia de Escolta e Guarda no 4º BPE, Recife – PE

Comandante Companhia de Fuzileiros e Chefe da 3ª e 2ª Seções do 33º BI Mtz, Cascavel – PR

Chefe da 3ª e 2ª Seções do 17º BIS, Tefé – AM

Chefe da 3ª Seção do Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, São Gabriel da Cachoeira – AM.

Chefe da Seção de Promoção de Graduados, Ingresso no QAO, promoção no QAO e promoção de Oficiais Temporários da D A Prom Brasília – DF.

Foi condecorado com a Medalha do Pacificador, Medalha Militar de Prata, a Medalha Corpo de Tropa – Bronze, Medalha de Serviço Amazônico – Passador de Bronze, Medalha das Nações Unidas (Timor Leste) – Untaet e a Medalha Militar de Bronze.

É casado com a srª Sane Joelma Caires da Silva e possui dois filhos: Pedro Henrique e Gabriela. Nossos parabéns ao Comandante do melhor Batalhão de Selva do mundo, vida longa e sucesso sempre!