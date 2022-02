Com novos equipamentos, Conselhos Tutelares ampliam condições de atendimento de crianças e adolescentes em Manaus

Na semana passada, o governador Wilson Lima entregou computadores e impressoras para atender todos os conselhos tutelares da capital

Maior rapidez no atendimento de demandas relacionadas à violação de direitos de crianças e adolescentes. É assim que conselheiros tutelares de Manaus avaliam os ganhos com os equipamentos de informática entregues pelo Governo do Amazonas. Ao todo, 90 computadores e impressoras foram doados para os nove Conselhos, abrangendo unidades nas zonas urbana e rural da cidade.

A conselheira tutelar da zona sul II, Katilene Castro, explica que o trabalho pode chegar a 30 atendimentos por dia, averiguando denúncias de abuso sexual, psicológico, ausência escolar, entre outras violações de direitos. A unidade que ela gerencia atende casos em 12 bairros de Manaus.

“Garante realmente mais rapidez, porque as demandas são muitas, e nós precisamos, diariamente nós temos um índice de 15, 20, 30 atendimentos. O corpo administrativo, juntamente com o Conselho Tutelar, precisa realmente de toda a estrutura e estar bem equipado para atender os usuários e as denúncias da comunidade”, disse.

Ao todo, foram investidos R$ 180 mil na aquisição dos novos equipamentos, repassados pelo governo Wilson Lima, por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Joana Darc.

Loading...

“É de suma importância porque traz celeridade nas nossas demandas. O conselho é oriundo de um setor administrativo no qual a gente recebe demandas de denúncias, de ofícios que devem ser elaborados, então é de suma importância esses equipamentos administrativos”, salienta Joice Leão, do Conselho Tutelar da zona centro-oeste.

A titular da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Mirtes Salles, considerou a medida um estímulo ao trabalho para o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“Temos aqui hoje uma emenda que está sendo paga pelo Governo do Amazonas e que vai beneficiar lá na ponta as nossas crianças. Tantos casos que nós acompanhamos por meio das redes sociais de crianças que estão precisando de proteção, que precisam de amparo de parte do Estado, e essa entrega vai reforçar muito o trabalho”.

FOTOS: Tácio Melo/Secom