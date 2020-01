Com bolsa de R$ 2,1 mil, Defensoria lança seleção de residentes jurídicos no interior do AM

A Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) está com inscrições abertas para o primeiro processo seletivo que oferece vagas a residentes jurídicos interessados em atuar nos cinco polos do órgão no interior do Amazonas. Os aprovados vão receber bolsa-auxílio mensal de R$ 2,1 mil.

As vagas são para os municípios de Parintins (Polo do Baixo Amazonas), Itacoatiara (Médio Amazonas), Humaitá (Madeira), Tefé (Médio Solimões) e Tabatinga (Alto Solimões). Cada polo da Defensoria vai contar com um residente. Para participar da seleção, o interessado deve ser bacharel em Direito.

Os residentes terão carga horária semanal de 30 horas, divididas entre atividades teóricas e práticas, conforme o expediente e conveniência da coordenação dos polos da DPE-AM. O aprovado poderá permanecer no Programa de Residência Jurídica da Defensoria por até dois anos.

Para o defensor público geral, Rafael Barbosa, além de ser uma oportunidade para os profissionais do interior do estado, a seleção de residentes jurídicos irá reforçar o funcionamento dos polos do órgão.

“A Residência Jurídica é um programa que tem dado muito certo em Manaus. Hoje, contamos com um grupo qualificado de bacharéis em Direito auxiliando os defensores públicos nos atendimentos à população e na elaboração das minutas das peças profissionais. Justo e natural, principalmente na atual fase, em que nosso compromisso com o interior está bastante fortalecido, estender esse benefício a toda população do Amazonas, sem restrições de qualquer ordem”, avalia Barbosa.

O cronograma e a forma de seleção variam conforme o polo. Veja datas e etapas abaixo.

Polo do Baixo Amazonas

Sede: Parintins

Inscrições: Enviar currículo até o dia 16/01 pelo e-mail [email protected]

Etapas: Após o envio dos currículos, os candidatos serão convocados para avaliação discursiva e/ou objetiva, além de entrevista pessoal.

Polo do Médio Amazonas

Sede: Itacoatiara

Inscrições: até o dia 13/01 pelos e-mails [email protected] ou [email protected]

Etapas: As entrevistas e a apresentação de currículos acontecem nos dias 14 e 15 de janeiro, das 8h às 12h, na sede do polo (Shopping Ita Mall, avenida Parque, 762, Centro).

Polo do Madeira

Sede: Humaitá

Inscrições: até o dia 13/01 pelo e-mail [email protected]

Etapas: As entrevistas e a apresentação de currículo acontecem nos dias 14/01 e 15/01, das 8h ao meio-dia, na sede do polo (rua Circular Municipal, 933, Novo Centenário).

Polo do Médio Solimões

Sede: Tefé

Inscrições: Enviar currículo de 13/01 a 16/01 para o e-mail [email protected]

Etapas: Aplicação de prova e entrevistas acontecem no dia 18/01, na sede do polo (rua Monteiro de Souza, 632, Centro).

Polo do Alto Solimões

Sede: Tabatinga

Inscrições: até o dia 15/01 pelo e-mail [email protected]

Etapas: As entrevistas e a apresentação de currículo acontecem nos dias 16/01 e 17/01, das 8h ao meio-dia, na sede do polo (rua General Sampaio, Setor 1, Quadra 20, Lado Leste, Centro).

FOTOS: Divulgação/DPE-AM