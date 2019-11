Colisão fatal na BR 319*

Um acidente com vítima Fatal aconteceu durante a madrugada na BR 319 nas imediações do km 70 vindo de Porto Velho em direcão a Humaitá, envolvendo duas carretas, uma cegueira e outra petroleira.

Parte da BR 319 está interditada até o meio dia para que, o resgate possa proceder o desvecilhamenro dos veículos cargas pesadas. A PRF está no local supervisando a retirada da carreta e do caminhão do trecho da pista. O motorista da carreta petroleiro morreu preso nas ferragens e só foi resgatado pela equipe de socorro agora pela manhã.

A carreta petroleiro e a carreta cargueira vinham no mesmo sentido, em direção a Humaitá quando ocorreu o acidente. A carreta petroleiro, conduzido pela vítima identificada como sendo Sérgio Antunes de Oliveira, 42 anos chocou-se violentamente na traseira da carreta, ocasionando sua morte no local.

O acidente ocasionou vazamento de combustível para o igarapé causando danos ao meio ambiente. Parte da pista já está liberada e o restante do combustível da carreta petroleiro está sendo repassado a outro caminhão tanque. Os motivos que ocasionaram o acidente ainda não foram esclarecidos.

*TEXTO: CHAGUINHA/ACRÍTICA DE HUMAITÁ*