COLISÃO DE UM ONIBUS COM UMA MOTOCICLETA NA RODOVIA TRANSAMAZONICA, PROVOCOU A MORTE DO MOTOCICLISTA

Circula nas redes sociais um vídeo que relata um grave acidente supostamente ocorrido nesta manhã de quinta-feira (31/03), na BR-230.

O fato cita que um ônibus colidiu com uma motocicleta, ocasionando a morte do condutor de uma motocicleta.

Não temos informações concretas do local do acidente, os passageiros vinham da cidade de Apuí com destino a Humaitá, quando ocorreu a colisão com a motocicleta, ocasionando a morte condutor no local.

O choque e o desespero da passageira que relata o fato é grande como você pode assistir no vídeo logo abaixo AQUI