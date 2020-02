Ciência afirma que a traição não tem gênero

Estudos provam que tanto os homens quanto as mulheres são igualmente propensos a traição e analisam os motivos.

Ao engatar namoro/casamento com a pessoa amada, ninguém espera ser traído, afinal, ninguém entra em uma relação para isso e ninguém fica feliz quando acontece uma traição. Entretanto, a maioria das pessoas e até os próprios homens imaginam que são os mais propensos à infidelidade. A ciência nos afirma que não!

O popular, Archives of Sexual Behavior, publicou um estudo e prova que a infidelidade é tão propensa para homens quanto para mulheres. Na experiência, pessoas que estão em um relacionamento monogâmico responderam a um questionário, incluindo questões sobre traição. Ao todo, foram coletados dados de 506 homens e 412 mulheres.

O resultado para quem já traiu o parceiro atual mostrou 23% para eles e 19% à elas.

A partir do estudo feito, a rede social, Meu Rubi, selecionou questões do tema para usuários de ambos os gêneros e idades variadas. O resultado provou quase a mesma coisa: Os homens ficaram com 18% e as mulheres com 15%. E, novamente, podemos dizer que a traição é tão possível a um homem quanto à uma mulher.

Os motivos.

Outro estudo feito pela Universidade do Estado da Flórida, nos Estados Unidos, com 233 casais, afirma que os motivos para uma traição podem variar.

Os fatores principais podem ser: Idade, satisfação conjugal e sexual, nível de compromisso, atração individual e claro, histórico de relacionamentos passados.

O que não surpreende nos resultados é o fato de pessoas mais jovens e menos satisfeitas na relação serem mais propensas à traição. Entretanto, o que parece novidade, é o fato de pessoas altamente satisfeitas sexualmente serem mais prováveis. Os cientistas afirmam que isso se deve ao fato dessas pessoas serem mais abertas a novas experiências sexuais e consequentemente, pode ser fora do casamento.

Ao analisar relacionamentos anteriores, a forte crença já impregnada na sociedade prevalece: Homens que tiveram relações curtas e diversas, têm mais chances de trair. Já as mulheres surpreendem: As que apresentam histórico de relações monogâmicas são mais prováveis a buscar por casos extraconjugais.

Dá para perdoar uma traição?

O intuito do estudo, para os cientistas, seria ajudar casais a lidar melhor com a infidelidade, já que a maioria das pessoas não consegue aceitar e nem perdoar. Entretanto, se já há uma predisposição a isso, acreditam ser mais fácil de superar.

Mas, será mesmo possível passar por cima de uma traição?

Em primeiro lugar, é preciso ter uma conversa franca com o parceiro, afinal, os pontos e contrapontos precisam ser colocados na mesa, por parte dos dois. Se após isso vocês viram que ainda há amor e vontade de ficar juntos, mesmo com as falhas, o próximo passo para uma superação definitiva é optar por uma terapia de casal.

Muitas pessoas ainda pensam que, quando chega ao ponto de fazer uma terapia de casais, está praticamente no fim, sem volta. Mas é justamente ao contrário, uma psicóloga irá ajudar os dois a entender melhor o que aconteceu e o que precisa ser feito para restaurar a confiança e a vida a dois. Aliás, com a ajuda de um profissional, as chances de fazer dar certo novamente e sair sem muitas “sequelas” é maior.

O outro lado é quando a pessoa traída não consegue, de jeito nenhum, perdoar nem confiar novamente no parceiro e pode acontecer mesmo após a terapia de casal. Essa é a realidade da advogada Beatriz, 45. “Fui casada vinte e três anos e acreditava ser uma relação de muita confiança. Optei por terapia porque, de verdade, queria seguir em frente e acreditar que fora algo bobo perto da nossa relação, mas não consegui passar por cima de mim mesma”, lamenta.