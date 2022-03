CHUVA LONGA DURANTE TODA NOITE E MADRUGADA EM HUMAITÁ

As consequências do alto volume das águas provocadas pelas chuvas na zona urbana da cidade, mostram um cenário comum em todas as cidades onde os drenos estão entupidos ou obstruídos pelo matagal, em Humaitá por exemplo, temos centenas de locais em que constantemente a prefeitura tem que intervir para aliviar a passagem das águas.

Nesta manha de quarta feira aqui no município algumas partes de nossas ruas estão alagadas precisando ser aberto os drenos para que as águas da chuva possam escoar rapidamente.

A secretaria de infraestrutura esta em ação com maquinas e homens tentando resolver estes bloqueios nos pontos mais críticos.