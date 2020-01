CCOMUNIDADE DE MUANENSE RECEBEU BANDA LARGA DE INTERNET 24HRS, NOVO GRUPO GERADOR E REDE DE ILUMINAÇÃO EM LED

A mudança de vida na comunidade de Munense já é uma grande vitória ao povo do interior, o prefeito do povo, entregou aos moradores, um novo e moderno grupo gerador de 30kva, rede de internet banda larga com wifi comunitário grátis, além de painéis com placas solar, que garantirão acesso de internet 24hrs. O prefeito Herivaneo este em companhia de vareadores, secretários e assessores fazendo a entrega oficial no início da noite desta sexta-feira (10).

A satisfação dos moradores foi notória, além de observarmos dezenas de moradores, navegando nas redes sociais, através de seus Smarts fones. A vida moderna já é possível em várias comunidades da zona rural do município, e segundo o prefeito, outras comunidades também serão contempladas ao longo do ano.

*”Quem nasceu e cresceu no interior sabe a mudança de vida, de todos em suas comunidades, Deus tem me abençoado com saúde, e muita vontade de trabalhar em prol dos que mais precisam, por isso, agradeço a todos que, me deram seu apoio de confiança, vamos reforma geral a escola, instalar um polo de saúde, utilizando o sistema municipal de telemedicina, com atendimento online, com médicos clínicos e especialistas de Humaitá. Outra vitória, serão entregues no interior 40 rabetas com casquetas de alumínio e 40 tablets aos agentes de saúde. É Deus no comando, e com ele, vamos em frente!”* Concluiu o prefeito do povo.

*BY ACRITICA DE HUMAITÁ*