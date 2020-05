CBMAM realiza ação de orientação sobre Covid-19 para a população

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), por meio do Comando de Bombeiros da Capital (CBC), desenvolve, ao longo desta semana, uma ação de orientação e conscientização quanto à Covid-19. A partir de uma base com uma Unidade de Resgate e um Apoio Rápido (AR), fixada na rua do Comércio, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul, os bombeiros militares distribuem panfletos e alertam as pessoas quanto à importância do uso de máscaras e dos cuidados de higiene, e quanto à atenção aos sintomas da doença.

O comandante-geral do CBMAM, coronel BM Danízio Valente, explica que a ação de orientação é voltada para todo cidadão e, principalmente, para quem precisa sair de casa.

“É mais uma forma de mostrar que o Governo do Amazonas está próximo do cidadão. Quem pode ficar em casa, fique. Mas aqueles que precisam continuar trabalhando, que possam estar atentos às orientações de segurança, como o uso de máscaras e de luvas, a constante higienização, e demais condutas que devem ser tomadas diante dessa situação do Covid-19”, explica.

O trabalho de orientação será realizado até a próxima quarta-feira (13/05), das 8h às 15h, em pontos estratégicos e de movimentação de pessoas.

