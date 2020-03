Casos suspeitos de COVID-19 aumentam em Humaitá

O aumento dos casos suspeitos em Humaitá preocupa na medida em que os casos confirmados do COVID-19 aumentam em Rondônia, pois, Humaitá é porta de entrada de pessoas oriundas do estado vizinho. O passar dos dias e a agonia das pessoas em ficar nas suas casas, aumentam os riscos de termos casos confirmados em nossa cidade muito em breve.

A secretaria municipal de saúde continua com suas barreiras sanitárias em três pontos de entrada em nosso município, que são: Porto de passageiros Admilson Brasil, porto da balsa de travessia do Rio Madeira pela BR 230 e o Portal de entrada da cidade no km 5 da BR 230.

Um ‘novo’ boletim deve ser anunciado daqui a pouco, postaremos aqui assim que recebermos os novos resultados.