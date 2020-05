CASOS DE COVID-19 EM HUMAITÁ, AUMENTARAM EM 100% E HOJE PODEM APRESENTAR NOVOS CASOS POSITIVOS

O descontrole das pessoas que insistem em circular pela cidade como se nada estivesse acontecendo já começou a aparecer nos resultados positivos de COVID-19 em nossa Humaitá. O vírus mortal que tem se mostrado todos os dias em todos os jornais brasileiros, não amedrontou nosso povo que agora, apesar de todo o esforço das equipes de saúde no município, pode revelar números assustadores até o final desta semana.

No final desta segunda-feira (11) tivemos a confirmação do salto de 06 para 13 casos positivos, de COVID-19 que se mostra crescente e pode revelar novos casos confirmado nesta terça-feira (12). Com as barreiras fazendo o que é possível, motoristas de aplicativos, disfarçados de carros particulares, adentram nossa cidade todos os dias trazendo mais e mais pessoas possivelmente infectadas, o que contribuem para um aumento significativo nos próximos dias.

Diariamente pessoas vindas de cidades vizinhas em busca de fugir do vírus, na verdade estão trazendo ainda mais perigo a nossa população de forma geral, afinal ninguém sabe quem está ou não infectado nos primeiros dias de contágio. Agora mais do que nunca, nosso povo precisa ficar em casa, pois nosso hospital regional não suportará a demanda de casos graves acima de três pessoas em situações extremas. Temos três Respiradores e três ventiladores, ou seja, dependendo da gravidade clínica dos infectados, o risco de termos óbitos muito em breve é eminente. É preciso louvar o empenho dos servidores em saúde que também se arriscam diariamente em busca dos pacientes que estão de quarentena e insistem em burlar as equipes saindo de suas casas desnecessariamente.

Estudos realizados por médicos infectologistas da UFAM afirmam que, o interior do estado deve ultrapassar o número de mortos em Manaus até o final de maio. Humaitá, Lábrea. Apuí e Manicoré, já apresentam números diariamente crescentes e o pior de tudo é a falta de estrutura médica para suportar uma demanda grande, que também pode ocorrer até o final deste mês. A cidade de Manacapuru já vive o terror de ter diariamente, óbitos de jovens e pessoas acima de 30 anos.

Que Deus abençoe e proteja nosso povo, e que nossa grande maioria entenda que, ficar em casa ainda é o único remédio, para proteger suas vidas e as de seus familiares.

*BY ACRITICA DE HUMAITÁ*