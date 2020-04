Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas sobem para 4.337

O Amazonas registrou mais 409 casos de Covid-19, nesta terça-feira (28/04), totalizando 4.337 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Também foram confirmados mais 31 óbitos pela doença, elevando para 351 o total de mortes.

O boletim aponta que 2.288 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. De ontem para hoje, mais 184 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, totalizando, agora, 1.456 recuperados.

Internações – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 242 pacientes internados, sendo 108 em leitos clínicos (50 na rede privada e 58 na rede pública) e 134 em UTI (65 na rede privada e 69 na rede pública).

Há ainda outros 993 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 775 estão em leitos clínicos (190 na rede privada e 585 na rede pública) e 218 estão em UTI (99 na rede privada e 119 na rede pública).

Municípios – Dos 4.337 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (28/04), 2.899 são de Manaus (66,8%) e 1.438 do interior do estado (33,1%).

Além da capital, 47 municípios já têm casos confirmados, entre eles: Manacapuru (321); Parintins (119); Itacoatiara (101); Iranduba (99); Tabatinga (83); Carauari e Maués, com 66 casos cada; Santo Antônio do Içá (61); Coari (58); Autazes (47); Careiro Castanho (46); Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva, com 36 casos cada; São Paulo de Olivença (31); Tefé (27); Anori (25); Benjamin Constant (23); Amaturá (20); Lábrea (19); Tapauá e Tonantins, com 18 casos cada; Maraã (14); Manaquiri (11); Careiro da Várzea (9); Boca do Acre (8); Beruri, Novo Aripuanã e Urucará, com 7 casos cada; e Silves (6).

Os municípios de Borba, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira têm 4 casos cada; Barcelos, Caapiranga, Codajás, Itapiranga, Jutaí, Manicoré e Urucurituba têm 3 casos cada; Canutama e Humaitá têm 2 casos cada. Os municípios com apenas um caso confirmado são: Anamã, Juruá, Nhamundá e São Sebastião do Uatumã.

Óbitos – Entre pacientes da capital, até o momento, há o registro de 274 óbitos confirmados para o novo coronavírus.

Os 19 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento são: Manacapuru (21), Itacoatiara (8), Parintins (8), Tabatinga (7), Maués (7), Iranduba (5), Coari (4), Autazes (3), Careiro Castanho (3), Tefé (2), Carauari (1), Rio Preto da Eva (1), São Paulo de Olivença (1), Manaquiri (1), Beruri (1), Urucará (1), Novo Airão (1), Barcelos (1) e Manicoré (1); totalizando 77 mortes por Covid-19 entre pacientes do interior.