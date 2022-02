CASOS CONFIRMADOS DE COVID 19 APRESENTAM QUEDAS ALTERNADAS EM HUMAITÁ

Os números de positivados no município tem apresentado grande variação nesta ultima semana.

Entre altos e baixos, a baixa tem sido melhor o que gera fator positivo no controle desta onda Òmicrom em Humaitá.

O otimismo pode gerar novas flexibilizações no próximo encontro do comitê de crise COVID em Humaitá. Em Manaus a liberação de shows artísticos teve alteração no decreto de enfrentamento liberando festas e eventos com 50% da capacidade das casas noturnas, dando oportunidade aos artistas que sobrevivem de suas atividades noturnas.