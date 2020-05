“CASAL COVID-19 ACUSA DIREÇÃO DO HOSPITAL DE NEGAR RESULTADOS DOS EXAMES QUE CONFIRMAM CORONAVIRUS POSITIVO”

RECADO DADO AO HOSPITAL DE HUMAITÁ, falem a verdade ao povo, assumam a responsabilidade social a que os senhores devem submetessem.

Negar um prontuário com informação de pacientes é juridicamente correto, mas negar um resultado de exames, COVID-19 ao casal que tiveram suas vidas devastadas, pelo próprio hospital geral do município, que de forma irresponsável vazou fotos dos pacientes em rede social, sem a devida autorização “é crime” e deve ser responsabilizado por isso!

Não importa a índole ou o histórico da vida pessoal das vítimas, eles foram execradas publicamente por culpa de nossa unidade hospitalar. Nossa reportagem foi ao hospital em busca da verdade, onde estão os resultados dos exames?

Porque negar a informação se o casal que é o principal interessado cobrou isso em rede social?

Nem o presidente Bolsonaro conseguiu evitar o direito à informação requisitada pela FOLHA DE SÃO PAULO. Que conseguiu restabelecer o direito à informação do interesse público.

O povo de Humaitá não quer nota, quer os resultados, pois as acusações do casal questionam e abalam a confiança da saúde do nosso município. (O POVO QUER SABER)

BY ACRITICA DE HUMAITÁ