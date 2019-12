CARRETA DE HUMAITÁ TOMBOU CARREGADA DE PEIXE, PRÓXIMO A PRESIDENTE MÉDICI NA BR 364

Um acidente ocorrido nesta manhã de terça (24) envolvendo uma Carreta de propriedade AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE FRIOS, aqui de Humaitá, próximo a cidade de Presidente Médici em Rondônia na BR 364.

Com informações do colega jornalista Leandro Quirino, do Grupo da PRF coletamos imagens do local. As primeiras informações sobre o fato, revelam que, não houve vítima fatal, e os danos foram materiais.

O caminhoneiro não sofreu ferimentos graves e permaneceu no local, aguardando a presença da Polícia Rodoviária Federal.

A carreta estava carregada de peixe Tambaqui, e se deslocava em direção a Cacoal pela rodovia, em uma reta, saiu da pista cerca de 20 km de Presidente Médici. As causas do que ocasionou a saída da pista, não são conhecidos até o momento. Quando o jornalista Leandro Quirino passou pelo local, por volta das 10h00 da manhã, a PRF ainda não havia chegado. Estamos registrando o fato, por envolver um veículo de grande porte oriundo de nossa cidade. Até o momento não temos novas informações.

Informações e fotos: LEANDRO QUIRINO