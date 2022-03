Capacitação: plataforma de cursos gratuitos a distância da FVS-RCP conta com 5,8 mil alunos cadastrados

Cursos contemplam temáticas de Vigilância em Saúde

O Centro de Educação a Distância (Cead) da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) oferece cursos gratuitos de educação a distância na área de Vigilância em Saúde e conta com 5,8 mil alunos cadastrados na plataforma virtual. O objetivo consiste em contribuir para a atualização de profissionais de saúde das prefeituras municipais, pesquisadores e sociedade em geral.

A plataforma conta com 5.881 alunos cadastrados e pode ser acessada de qualquer parte do país. São oferecidos 15 cursos, incluindo o minicurso sobre Flebotomíneos e Leishmanioses, recém-adicionado ao catálogo de treinamentos e que aborda a transmissão da doença a partir do agente causador. As inscrições podem ser feitas pelo endereço: https://bit.ly/3HiJmEy.

No ano de 2021, foram treinados 7.914 alunos pelo Cead, contando com o acesso da plataforma por usuários de diversas regiões do país, Distrito Federal (40), São Paulo (13) e Pará (12).

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destaca que, com os cursos a distância, os profissionais de saúde têm a oportunidade de aprimoramento dos conhecimentos técnicos de forma ágil e acesso facilitado.

“Os cursos podem ser acessados em qualquer horário e até mesmo por celular. Estamos em pandemia de Covid-19, e a educação a distância é uma estratégia de evitar aglomeração de pessoas em capacitações”, ressalta Tatyana.

De acordo com o subgerente de Recursos Humanos em Capacitação da FVS-RCP, David Oliveira, a plataforma do Cead foi criada inicialmente com a proposta de colaborar para a formação e capacitação continuada de servidores municipais, principalmente do interior do estado.

Loading...

“O Cead tem cumprido muito bem o objetivo. E, nos últimos dois anos, foram mais de 10 mil servidores que já foram capacitados por cursos da plataforma. Estamos constantemente inserindo novos treinamentos alinhados às necessidades da Vigilância em Saúde em prol da população”, afirma David.

Cursos – Dentre os diversos cursos ofertados pela plataforma Cead da FVS-RCP estão Sala de Vacina, Atualização em Tuberculose, Sistema de Insumos Estratégicos, Formação de Brigadistas contra o Aedes aegypti e Vigilância em Saúde dos Riscos Associados a Desastres (Vigidesastres).

Para ter acesso aos cursos, é preciso criar uma conta no portal do Cead/FVS-RCP, no endereço https://bit.ly/3HiJmEy.

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas e atua no monitoramento de doenças no estado. Por meio da Subgerência de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos, a FVS-RCP atua com a capacitação de profissionais que atuam na Vigilância em Saúde do estado.

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. O contato telefônico da FVS-RCP é o (92) 3182-8510.

FOTO: Natanael Maricaua/FVS-RCP