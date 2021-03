Cantor venezuelano Ryan Vasquez lança primeira música totalmente em português neste mês

Em uma quinta-feira (11/02), o artista Ryan Vasquez lançou uma nova música totalmente em português chamada “Meu Bem” no seu canal oficial.

Com uma letra romântica em uma instrumental de RnB, o cantor venezuelano continua conquistando o interior do estado do Amazonas. Ainda a produção das músicas não é revelada.

“Talvez tem muitas pessoas como eu que precisam ouvir uma música como essa para não sentir que é a única pessoa que passa por isso” disse Ryan Vasquez no Twitter

Loading...