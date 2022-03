Campeonato Paulista: Palmeiras x Corinthians: veja onde assistir hoje

Saiba tudo sobre o duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h30 (de Brasília), em clássico atrasado da 6ª rodada do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. O ge vai transmitir em tempo real.

O Dérbi marca o encontro dos times com melhor campanha no Estadual. Com 26 pontos, o Verdão precisa de apenas um empate nos dois jogos restantes para garantir a primeira posição geral antes do mata-mata. O Timão, com 20, tem que vencer nas últimas duas rodadas, torcer para o arquirrival não pontuar, além de tirar uma desvantagem de três gols de saldo para passá-lo na tabela.