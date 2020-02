CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO EM HUMAITÁ

Iniciou nesta segunda-feira, 10, e vai até o dia 13 de março, a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo e Humaitá também vai entrar em ação.

A Prefeitura Municipal de Humaitá, por meio da Secretaria de Saúde e Coordenação de Vigilância em Saúde irá disponibilizar para a população, além da vacina contra o sarampo, atualização das cadernetas com todas as vacinas.

No dia 15 de fevereiro, dia “D” da campanha em Humaitá, todas as Unidades Básicas de Saúde estarão abertas de 8h às 17h, sem intervalos. É importante que a população compareça. As vacinas serão disponibilizadas para crianças e adultos que estão com a caderneta atrasada. Procure a ubs mais próxima com o cartão nacional de saúde e a caderneta de vacinação. Previna-se!

Texto: Elízia Tainara