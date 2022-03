Caminhada Orientada é uma das metodologias de recuperação pós-Covid-19 no RespirAR

Serviço é disponibilizado à pacientes em fase de atividade física do projeto e, de forma gratuita, ao público geral na Vila Olímpica

Comemora-se hoje, 10 de março, o dia mundial do combate ao sedentarismo e, promovendo políticas públicas para trazer qualidade de vida aos amazonenses, o Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), oferece serviço de caminhada orientada a pacientes do projeto RespirAR, assim como ao público em geral na Vila Olímpica de Manaus.

“Dias como o do combate ao sedentarismo, reforçam o nosso dever como instituição pública. Por determinação do governador Wilson Lima, dispomos, como alternativa para a população amazonense, de um espaço amplo para a prática de atividade física de forma segura, com profissionais adequados para auxiliar os frequentadores da Vila e os pacientes do RespirAR, que se recuperam da Covid-19”, afirmou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Em seis meses, o RespirAR alcançou mais de 75 mil atendimentos. O projeto tem levado qualidade de vida aos amazonenses, com tratamento especializado de fisioterapia e educação física, que além de reabilitar as insere em uma rotina de exercícios.

Paciente do RespirAR há três meses, a aposentada Ademilde da Silva, 68, falou sobre a importância da iniciativa governamental em sua vida. “Minha qualidade de vida melhorou 80%, após caminhar me sinto mais disposta para realizar inclusive os afazeres do dia a dia. Antes do RespirAR, eu não tinha ânimo para nada, aqui comecei a prática de exercícios, inclusive da caminhada”, declarou Ademilde.

Caminhada orientada – Sobre os serviços de caminhada orientada, o complexo esportivo da Vila Olímpica de Manaus, localizado no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, recebe aqueles que procuram realizar atividades ao ar livre e usufruir de um espaço seguro e adequado.

O local também disponibiliza o serviço de orientação por profissionais capacitados para a realização correta da atividade, no que se refere a tempo e intensidade, exercícios de alongamento e fortalecimento muscular.

Horários – A caminhada com orientação profissional acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h e das 16h às 18h. Ainda no complexo esportivo é disponibilizado aulas de funcional, às segundas e quartas-feiras; e aulas de ritmos, às terças e quintas-feiras, pela manhã às 7h e à tarde, às 17h, todas as aulas têm a duração de uma hora.

FOTOS: Divulgação/Faar