Caixa inaugura nove unidades novas neste sábado

Algumas agência serão especializadas em agronegócio

A Caixa Econômica Federal inaugura, neste sábado, nove unidades do banco. Serão quatro agências especializadas em agronegócio para os produtores rurais de Toledo (PR), Cascavel (PR), Uruguaiana (RS) e Canarana (MT) e outras cinco de atendimento, com instalações novas e mais modernas, que ficarão localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso.

A ação faz parte do plano de expansão da Caixa, que vai totalizar a entrega, nos próximos meses, de 268 novas unidades, sendo 100 delas exclusivas para atendimento do agronegócio. Este segmento tem sido priorizado pelo banco público, que ampliou sua carteira de crédito para R$ 40 bilhões em 2022. Até o meio do ano, a meta da Caixa é se tornar o segundo banco brasileiro em crédito agrícola, atrás apenas do Banco do Brasil, que é o principal operador do Plano Safra. Outra meta do banco é ter pelo menos uma unidade em municípios com mais de 40 mil habitantes.

As novas unidades agro estão localizadas nos endereços:

▪ Unidade agro Toledo (PR): com área de 100m², está localizada na Avenida Parigot de Souza, nº 2943, Centro;

▪ Unidade agro Cascavel (PR): com área de 100m², está localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 1132, Centro;

▪ Unidade agro Uruguaiana (RS): com área de 148m², está situada na Rua Sete de Setembro, nº 2057, Centro;

▪ Unidade agro Canarana (MT): com área de 130m², está localizada na Rua Miraguai, nº 91B, Centro.

Segundo a Caixa, todas as novas unidades voltadas para o agronegócio funcionarão das 10h às 15h, em dias úteis. Será disponibilizado aos clientes atendimento completo do portfólio de produtos e serviços da instituição.

As agências também atendem a adequações de acessibilidade de pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Ainda de acordo com a caixa, as unidades não são equipadas com numerário e não realizam operações com dinheiro em espécie.

As novas unidades de atendimento estão nos seguintes endereços:

▪ Agência SP Market: Av. Nações Unidas, 22.351, Jurubatuba, funciona de 10h às 16h, com 17 empregados, 5 terminais de autoatendimento e 4 guichês de caixa;

▪ Agência Descalvado (SP): Av. Guerino Osvaldo, 400, Centro, Descalvado, tem horário de atendimento de 10h às 15h, com 9 empregados, 7 terminais de autoatendimento e 2 guichês de caixa;

▪ Agência JT Rio de Janeiro: Rua Lavradio, 98, Centro, tem horário de atendimento de 10h às 16h, com 30 empregados, 3 terminais de autoatendimento e 7 guichês de caixa;

▪ Agência Goianápolis: Rua José Caetano Borges, 267, Av. João Maximiano de Souza, Centro, tem horário de atendimento de 11h às 16h, com 7 empregados, 5 terminais de autoatendimento e 2 guichês de caixa;

▪ Agência Mirassol D’oeste: localizada na Rua Antônio Martins da Costa, 426, Centro, funciona de 9h às 14h, com 9 empregados, 6 terminais de autoatendimento e 2 guichês de caixa.