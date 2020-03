Brasil tem 77 mortes e 2.915 casos confirmados do novo coronavírus

O primeiro mês da circulação do coronavírus Sars-Cov2 no Brasil deixou 77 mortes

e 2.915 casos confirmados. Os dados são do balanço do Ministério da Saúde, que compila as informações repassadas pelas secretarias estaduais até as 17h30 de ontem (26).

O balanço aponta ainda que país tem 194 pacientes internados em UTIs e outros 205

em enfermarias.

Em relação ao dia anterior, quando o balanço apontava 57 mortes, houve um aumento de 35%. Em relação aos casos, que somavam 2.433 casos na quarta, a alta foi de 19%. Dos casos, 1.665 estão no Sudeste. No Brasil, a taxa de letalidade é de 2,7%.

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, afirmou que

a pasta não vai dar projeção de qual a estimativa de casos para o próximo mês, mas afirmou que não trabalha com a perspectivas de redução dos casos em abril.

O Ministério da Saúde chegou a divulgar que o total de mortes era de 78, mas o número foi corrigido pelo governo porque a tabela considerava uma morte a mais no Distrito Federal.

Bebê está entre os casos Um bebê de 3 meses de idade, do sexo masculino, de Campo Grande, é o mais novo caso confirmado de coronavírus em Mato Grosso do Sul.

Ele é filho de um outro paciente com a doença. Segundo a secretaria estadual de saúde, o estado de saúde da criança é estável. O caso foi notificado na segunda-feira (23) e confirmado ontem.

FONTE: EMTEMPO