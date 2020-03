BRASIL JÁ TEM OITO CASOS CONFIRMADOS DE NOVO CORONAVÍRUS, DIZ SAÚDE

O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira, 5, o mais recente balanço sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil. Os dados principais são: 8 casos confirmados; 636 casos suspeitos de coronavírus; 378 casos descartados.

Entre os novos casos, não há relatos de transmissão local. Todos os pacientes têm histórico de viagem ao exterior.

Agora, são seis casos em São Paulo, um no Espírito Santo e um no Rio de Janeiro. Antes do atual balanço desta tarde havia quatro casos confirmados, sendo a quarta confirmação uma paciente de 13 anos que viajou para Itália. Inicialmente o ministério chegou a considerar que, apesar de positivo, o caso não seria incluído entre os confirmados. Depois voltou atrás e considerou outros pontos para listar a adolescente entre os casos confirmados.