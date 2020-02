Braga defende redução da tarifa de energia elétrica

O senador Eduardo Braga (MDB/AM) disse, ontem (5), durante entrevista à rádio Senado, que é contra a privatização da Eletrobras nos moldes que o governo federal está propondo ao Congresso Nacional e se posicionou favorável a construção de um projeto que aponte caminhos para uma política de desenvolvimento do setor elétrico, tendo como base investimentos e a redução da tarifa de energia elétrica.

Ex-ministro de Minas e Energia, o parlamentar se posicionou favorável à privatização desde que a venda da estatal para o setor privado não represente mais prejuízos ao consumidor brasileiro. “Sou contra dar de graça a Eletrobras ao setor privado e o consumidor não ter, por meio da modicidade tarifária, redução real de tarifa. Ao contrário: que elevem a tarifa aumentando o lucro de empresas em detrimento de uma política de desenvolvimento no país”, disse.

Eduardo Braga disse, também, que é favorável à privatização da estatal desde que a modelagem possa ter Gol- den Sheres (participação do governo federal em ações ouro ou poder de veto), modicidade tarifária e regras transparentes em relação Aos trabalhadores assalariados. Ele defende, ainda, uma política que aponte investimentos no setor elétrico com a melhoria dos serviços prestados e a redução real da tarifa de energia elétrica ao consumidor brasileiro.

Durante a entrevista, o senador amazonense – que é líder do MDB no Senado – também disse que o governo federal terá dificuldades de colocar “de pé” a Reforma Tributária proposta ao Congresso Nacional. “Se a União não tiver uma proposta para mitigar possíveis perdas e assegurar aos brasileiros que não haverá aumento na carga tributária, é muito difícil que se consiga caminhar uma proposta, principalmente, nessa época de eleição”, avaliou Eduardo Braga.

Sobre a Reforma Administrativa, que o governo federal apresentou três propostas para contensão de gastos públicos, o senador do MDB disse que redução de gastos, não é apenas “achatamento salarial”. “Esse conceito precisa ser amplamente debatido.

O pagamento de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) para ir ao exterior, por exemplo, é gasto público. Portanto, precisamos ter maior controle e melhor qualidade sobre os gastos”, observou Eduardo.

Segundo Braga, o Brasil precisa definir o tamanho real do Estado brasileiro – União,Estados e municípios – Para ter uma base da reforma. “A reforma administrativa é muito ampla, importante e necessária para o país”, salientou.

Sobre a autonomia do Banco Central, outro assunto em pauta no Senado, o senador defendeu que o BC tenha um compromisso de metas de inflação, crescimento econômico e de emprego. Não dá para dar mandato para o Banco Central que não tenha meta. Caso contrário, vamos ter zero de inflação, 50% dos brasileiros desempregados, os lucros dos bancos vão ser cada vez maior e a renda per capta da população cada vez menor, observou o senador Eduardo Braga.

Fonte: Agora