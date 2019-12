BR – 319 UM TERROR A SER VENCIDO, ANTES DE PASSAR O NATAL EM CASA

Centenas de carretas, caminhões, ônibus, e carros particulares estão nesse momento ao longo da BR 319 muitos atolados, outros presos sem poder passar devido a estrada estar obstruída por outro veículo atolado. O número de pessoas na estrada é uma tentativa de se chegar até suas famílias, fora de Manaus e passar o natal e ano novo em suas casas.

Filas enormes de caminhões e carretas obstruem a passagem de veículos menores, gerando desconforto de ter que aguardar até todos serem retirados dos atoleiros e seguirem viagem. A estratégia imposta por caminhões pesados é um atola e todos ficam em fila para ninguém passar até que se passem todos os caminhões pelo trecho ruim, é esta forma que virou moda ao longo da rodovia.

O isolamento, causa insegurança, as ausências da Policia Rodoviária Federal e militar no trecho aumentam a sensação de perigo constante. Famílias sem alimentos, agua potável escassa, e crianças a bordo causam desespero em quem já está preso por mais de 03 dias, aguardando uma oportunidade para passar pelos atoleiros que já se formaram em parte da rodovia.

Viajar de avião está cada dia mais caro, e nesta época estão ainda mais difíceis vagas para deslocamento no Amazonas, onde as empresas regionais sumiram das linhas há um bom tempo. Resta apenas essa alternativa para quem ousar sair do isolamento, e desbravar pela estrada proibida, até seu destino final.

Os nomes de anjos políticos são os mais diversos, acompanhados do jargão popular, “Quando mais se precisa, eles desaparecem! ”.

Chaguinha/Acrítica de Humaitá