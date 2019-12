BR 319 – “NÃO EXISTE MILÁGRE, SOMENTE ATOLEIROS E MUITA VONTADE DE CHEGARMOS AO DESTINO”

As imagens mostram muito bem o cenário enfrentado por esses desbravadores, que insistem em atravessar a floresta neste inverno ao longo da BR-319. Com as passagens aéreas cada dia mais caras, além da escassez de vagas devido ao período de festas de final de ano, empresas de ônibus, prestam um grande serviço no transporte coletivo.

Os prejuízos, ocasionados pelo estado da rodovia, ainda estão sendo menores que o “lucro”, o que tem mantido as empresas resistindo as barreiras impostas pelo descaso e omissão do poder público federal.

Centenas de veículos, circulam pela estrada, todos os dias, superando os desafios e perigos constantes de ficarem isolados, por alguns dias. Até o momento, não podemos elogiar a intervenção das empreiteiras encarregadas pelos trechos, sabemos que o “start” principal vem do governo federal, através do DNIT.

As previsões não são boas, porém há que se resistir e vencer, este é o lema de quem trafega pela BR-319. Acompanhamos diariamente o movimento da rodovia, e torcemos para que, algo seja feito o quanto antes.

CHAGUINHA/ACRÍTICA DE HUMAITÁ