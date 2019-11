BR 319 esta fachada proximo a Ponte Rio Madeira em Porto velho

Moradores do Conjunto Residencial DNIT próximo a Porte Rio Madeira, que cruza de Porto Velho a Humaita, fecharam a BR 319 em protesto as constantes quedas de energia elétrica no local.

O protesto não tem horas pra encerrar e deve comhestionar o movimento de veículos que utilizam a rodovia para virem em direção ao sul do Amazonas.

A PRF já está no local tentando liberar o fluxo, mas os manifestantes exigem mais atenção da ENERGISA que é a operadora elétrica em Rondônia. Todos os dias, durante a noite, o Residencial tem ficado com meia fase de energia e a empresa nunca aparece para restabelecer a normalidade no fornecimento energético.

*”Temos ficado noites inteiras no calor, e sem conseguir dormir direito com nossas famílias!”*. Reclamou dona Edna Oliveira moradora do Conjunto.

Motoristas que pretendem ir a Porto Velho ou mesmo vim a Humaitá ou a Manaus, é bom ficar atento até que o fluxo seja liberado e tráfego seja rewrestabelecido.

FOTO: VALTER MARQUES/RONDONIA AO VIVO

Texto: chaguinha/ACRITICA DE HUMAITÁ