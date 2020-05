BOM EXEMPLO – DEPUTADO SAULLO VIANA DOA 50% DE SEU SALÁRIO PARA O COMBATE AO COVID-19 NO AMAZONAS

Por meio das redes sociais, o deputado estadual, Saullo Vianna (PTB) anunciou, neste dia (01), que vai doar 50% de seu salário para reforçar o combate ao Coronavírus no Amazonas. A medida é novidade no legislativo federal, porém ja lançado no município do Apuí, pelo vereador “PELADO” que decidiu entregar 50% de seu salário em cestas básicas na Assistência Social de seu município.

O recurso de Saullo Viana será destinado para compra de máscaras para serem doadas aos pequenos empreendedores, e apoio à produção de equipamentos de proteção individual (EPIs), confeccionados pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Saullo ressalta que a doação é para continuar movimentando os trabalhos de pessoas com rendas de produções independentes. “As máscaras serão adquiridas de costureiras e pequenos produtores.

A distribuição será feita por elas, destinando à população e pessoas que precisam trabalhar na quarentena. Farei essa doação pelos meses em que durar a crise de saúde”, ponderou o político. O parlamentar lembrou que, também, já destinou R$ 4,5 milhões em emendas para compra de respiradores, equipamentos de proteção individual (EPIs), medicamentos e insumos.

FONTE: EMTEMPO