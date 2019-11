Bolsonaro não sabia e não incentivou invasão à embaixada

O governo brasileiro se manifestou por meio de uma nota oficial do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) sobre a invasão da embaixada da Venezuela em Brasília. O texto diz que o “presidente da República jamais tomou conhecimento e, muito menos, incentivou a invasão da embaixada da Venezuela, por partidários do Sr. Juan Guaidó”.

Leia a íntegra da nota:

Presidência da República

Gabinete de Segurança Institucional

Nota à Imprensa

Diante dos fatos desagradáveis que estão acontecendo na Embaixada

da Venezuela, em Brasília, esclarecemos o seguinte:

– como sempre, há indivíduos inescrupulosos e levianos que querem

tirar proveito dos acontecimentos para gerar desordem e instabilidade;

– o Presidente da República jamais tomou conhecimento e, muito

menos, incentivou a invasão da Embaixada da Venezuela, por partidários

do Sr. Juan Guaidó;

– as forças de segurança, da União e do Distrito Federal, estão

tomando providências para que a situação se resolva pacificamente e

retorne à normalidade.