BOLSONARO CANCELA VINDA A HUMAITÁ E APUÍ NO SUL DO AMAZONAS

MANAUS – A vinda do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), ao sul do Amazonas, precisamente aos municípios de Apuí ou Humaitá, prevista para ocorrer nos próximos dias, foi cancelada devido a conflitos na agenda. O anúncio havia sido feito por seu principal interlocutor no estado, o pré-candidato ao Senado Federal, coronel Menezes.

Bolsonaro iria participar de entrega de títulos de terra em em pelo menos um município localizado na região sul do Amazonas, mas devido a compromissos prévios e questões de logística adiou a vinda para uma data oportuna.

De acordo com Menezes, a nova data será anunciada posteriormente. Ele informou, ainda, que o chefe do executivo nacional deverá vim a Manaus para assinar a nova edição do decreto sobre o Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) que manterá a competitividade da Zona Franca de Manaus (ZFM).

Coronel Menezes, vai seguir o presidente Jair Bolsonaro (PL) e se filiará ao Partido Liberal, comando no Amazonas pelo ex-deputado federal Alfredo Nascimento.

A formalização de sua filiação ao PL acontece neste sábado, 12/03, durante evento em Brasília.

Além de figuras políticas do cenário nacional, de acordo com Menezes, o evento vai contar com a presença do presidente Bolsonaro.

Foto: Divulgação