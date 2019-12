BOLSA FAMILIA – PAGAMENTO DO 13° COMEÇA A SER PAGO HOJE (10) EM TODO O BRASIL

O pagamento da décima terceira parcela do Programa Bolsa Família começa nesta terça-feira, dia DEZ. O repasse extra acompanha os valores de dezembro — o que significa que, neste mês, o benefício será em dobro. Os pagamentos se estendem até o dia VINTE E TRÊS. No total, mais de CINCO bilhões de reais serão pagos a mais de TREZE milhões e CEM mil famílias em todo o Brasil. Este é o maior repasse já realizado na história do programa – e reforça o compromisso do governo federal em combater as desigualdades sociais, aumentando o poder de compra dos mais pobres. O benefício médio, acumulando o valor extra, será de TREZENTOS E OITENTA E TRÊS reais e CINQUENTA E QUATRO centavos por família.

A agricultora familiar, Erivana Loiola, do município de Ibipitanga, no interior da Bahia, é mãe de dois filhos. Ela conta como a décima terceira parcela irá ajudar no orçamento da casa.

TEC — RODA SONORA BENEFICIÁRIA ERIVANA LOIOLA

LOC: Melhorias na gestão permitiram que o pagamento fosse possível, bem como o aumento de DOIS bilhões e meio de reais no orçamento do Ministério da Cidadania, assegurado pelo Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do Primeiro Bimestre de DOIS MIL E DEZENOVE, do Ministério da Economia. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, ressalta a importância do incremento no orçamento, neste fim de ano, das famílias que estão no limite da extrema pobreza.

TEC — RODA SONORA MINISTRO DA CIDADANIA OSMAR TERRA

LOC: Em DOIS MIL E DEZENOVE, o Bolsa Família fecha o orçamento em TRINTA E TRÊS bilhões e SEISCENTOS milhões de reais – valor cerca de DEZ por cento maior do que no ano anterior. O programa atende às famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com renda por pessoa de até OITENTA E NOVE reais mensais; e na pobreza, com renda até CENTO E SETENTA E OITO reais mensais por pessoa.

O pagamento do benefício segue calendário escalonado. Para consultar a data certa, é preciso conferir o NIS – Número de Identificação Social – impresso no cartão do programa. Os que terminam com final UM podem sacar o dinheiro no primeiro dia do pagamento; com final DOIS, no dia seguinte, e assim por diante.

Para mais detalhes, acesse http://cidadania.gov.br.

Reportagem, André Luiz Gomes.