BOA NOTÍCIA PARA O EXTRATIVISMO ARTESANAL FAMILIAR

O presidente Jair Bolsonaro acabou de sancionar o decreto D10966/2022 de 11 de fevereiro de 2022 que, autoriza a regularização do extravismo mineral artesanal em pequena escala.

Nossa redação já está com a cópia do decreto que, deve passar a vigorar em 180 dias, a contar desta data.

As regras, e o processo de regulamentação serão geridas por uma Comissão denominada PRO-MAPI que irá avaliar as áreas e os impactos que irão ocorrer a cafa semestre por uma comissão que irá fiscalizar as atividades garimpeiras.

É NOTÍCIA BOA DEMAIS, É LIBERDADE ECONÔMICA FAMILIAR, É OPORTUNIDADE CONCEDIDA PELO GOVERNO FEDERAL

OBS: As informações e as orientações a serem seguidas ainda serão definidas, o mais breve possível.

O deputado federal SILAS CÂMARA deverá nos passar mais novidades durante esta semana.

