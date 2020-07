BOA NOTÍCIA – GOVERNO DO ESTADO ENTREGA MAIS 03 RESPIRADORES AO HOSPITAL DE HUMAITÁ

Chegou agora pouco no aeródromo do Mangabal de Humaitá, um avião trazendo mais equipamentos e insumos para o hospital de nossa cidade. O governador Wilson Lima, determinou a entrega de mais equipamentos para Humaitá.

O secretário de saúde executivo do interior Dr. Cássio Roberto do Espírito Santos veio com sua equipe de instrutores que, farão treinamento aos profissionais em saúde dos municípios de Humaitá, Apuí, Manicoré e Distrito de Santo Antônio do Matupí.

Cássio Roberto nos confirmou que, Humaitá está recebendo mais 03 respiradores que ampliarão as UCIs do Hospital Regional de Humaitá, que passará a oferecer 09 leitos completos e com respiradores para casos emergências de COVID-19.

