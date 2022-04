Blogueira é flagrada beijando ‘mendigo pegador’ em festa luxuosa; veja vídeo

Brasil – Viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (04), um vídeo da influenciadora digital Grazi Mourão aos beijos com o mendigo envolvido no caso do personal trainer, em uma festa com Diego Aguiar. O ex-morador de rua, Givaldo Alves, está aproveitando sua ‘fama’ para ficar com várias blogueiras.

O beijo de Givaldo e Grazi aconteceu em uma festa luxuosa, com muito champagne. Diego Aguiar, ainda publicou os stories da loira em que beijava o mendigo. “Emprestei uma amiguinha pro mendigo”, escreveu o empresário.

Com a circulação do vídeo, Grazi foi bastante criticada. Internautas alegam que ela está fazendo de tudo para chamar atenção e aparecer na mídia, ignorando que Givaldo é acusado de assédio sexual.

Neste domingo (03), Givaldo tentou beijar uma mulher à força e o caso foi um dos mais falados da internet.