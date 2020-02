Bloco do Detran vai levar educação para o trânsito aos eventos carnavalescos

Neste Carnaval, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) também vai entrar na folia para promover um trânsito seguro por meio de ações educativas dinâmicas. A partir desta sexta-feira (21/02), o “Bloco do Detran” passará em bares, blocos, bandas de Carnaval e pelo Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo levando alegria e conscientização para o trânsito por meio de abordagens educativas e encenação teatral para alertar os motoristas sobre os riscos de misturar bebida e direção. A ação é promovida pela Gerência de Educação para o Trânsito da instituição.

O diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, destaca que, além da ação repressiva por meio da operação Lei Seca, o Departamento também investe na educação para o trânsito, que é essencial para contribuir com a redução dos índices de vítimas fatais e lesionadas.

Além da apresentação teatral, servidores do Departamento Estadual de Trânsito entregarão materiais educativos para os foliões, além de orientações sobre o respeito às normas de trânsito. Neste ano, o Detran também lançou uma marchinha de Carnaval que será tocada nas abordagens educativas.

Programação – O “Bloco do Detran” inicia as atividades às 17h desta sexta-feira (21/02), no cruzamento das avenidas Djalma Batista e Pará. Às 19h, o Bloco estará no Bar do Caldeira; às 20h, no Largo de São Sebastião; às 21h30 no Gargalo; e, às 22h, no Bar da Brahma.

No sábado (22/02), as ações iniciam às 17h, na rotatória do bairro Eldorado, seguindo para a Praça do Eldorado. A partir das 19h do sábado, o Bloco estará no Sambódromo. A programação segue até a Terça-Feira de Carnaval (25/02) em diversos blocos e bandas de Carnaval.

Ao longo de todo o ano de 2019, as ações educativas do Detran Amazonas alcançaram 106.123 pessoas em 18 municípios do estado. As atividades foram compostas de campanhas, cursos de atualização, reciclagem e de qualificação, além de palestras e ações em escolas e instituições privadas, como empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM).

Lei Seca – De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a penalidade para quem dirige embriagado é de R$ 2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Se o condutor cometer a mesma infração dentro de 12 meses, o valor da multa será dobrado. A Lei Seca não permite a direção de veículos sob efeito de qualquer quantidade de bebida alcoólica ingerida pelo condutor. Caso o índice seja de 0,34 mg/L, o motorista é preso em flagrante.

FOTOS: Paulo Bahia/Detran-AM