BIG BROTHER LEGISLATIVO – CÂMARA DE VEREADORES DE HUMAITÁ, AGORA TEM “SESSÃO REMOTA”

A câmara de vereadores de Humaitá faz história ao tentar emplacar o que eles chamam de *“Deliberação Remota”* onde nossos vereadores que trabalham uma vez por semana, sempre as terça-feiras, iniciaram a sessão plenária desta terça (07) através de vídeo conferencia, em uma espécie de *BIG BROTHER VIRTUAL* que segundo o autor deste importante trabalho, evitar a exposição dos parlamentares ao contágio do COVID-19.

A partir de agora as sessões ordinárias, deixarão de ser presentes para se tornarem virtuais, o engraçado é que quando todas as câmeras são expostas, tem vereador falando no telefone, outros, ausentes, outros na cozinha, outros com as câmeras desligadas e por aí vai…

Em Humaitá temos 15 vereadores, que podem consumir R$ 84.000,00 em agua mineral e uma série de despesas que simplesmente não foram cortadas, pois precisam manter os gastos na casa de leis. Com uma audiência capaz de travar os acessos as sessão plenárias tamanha o número de pessoas assistindo a sessão em suas casas, o presidente do legislativo deverá aumentar seus gastos, pois as “aguas minerais” agora deverão ser por entregues em domicílio, é mole?

Todos os eleitores de Humaitá, precisam ficar em casa, e aproveitar o tempo vago para quebrar o ganho dos vereadores e assistir as lives afinal este trabalho virtual pode ser acessado por qualquer pessoa.

Vereadores, fechem o acesso as sessões públicas, e realizem as sessões plenárias no parlamento, isto é uma vergonha, e um afronto aos eleitores que depositaram seus votos nos senhores. As sessões transmitidas pelo facebook através de lives, que nunca ultrapassam 30 pessoas assistindo, ou seja, o trabalho dos senhores está em descrédito popular. Com a palavra o eleitor que nos acompanha em nossas páginas eletrônicas.

Chaguinha/Acritica de Humaitá