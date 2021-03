Beneficiários de Manaus do Auxílio Estadual têm até este sábado (13/03) para retirar o cartão

Posto de entrega dos cartões funciona no Centro de Convenções Vasco Vasques

Os beneficiários do Auxílio Estadual residentes em Manaus e que ainda não receberam seus cartões têm este sábado (13/03), às 15h, para realizar a retirada dos mesmos, no posto montado pelo Fundo de Promoção Social (FPS), no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona centro-oeste da capital.

Na primeira fase, as equipes do FPS fizeram o repasse do cartão nas portas das residências e em escolas, no entanto, houve casos em que o contemplado não se encontrava no endereço ou não atualizou os dados do cadastro. Para atender esse grupo, localizado em Manaus, o órgão montou uma estrutura de entrega no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona centro-oeste.

O local de retirada, coordenado pelo FPS, é composto por 20 postos de entrega dos cartões, seguindo normas de distanciamento e aferição de temperatura na entrada.

O FPS destaca que, caso as pessoas selecionadas não compareçam para receber o benefício, outros beneficiários dentro do perfil de extrema pobreza serão contemplados.

Loading...

Quem quiser confirmar se é um dos contemplados pode acessar o site www.auxilio.am.gov.br ou ligar para os números 0800-434-4040 / (92) 99498-7874 e 99267-1185.

O Cartão Auxílio Estadual dá direito a um crédito de R$ 600, dividido em três parcelas de R$ 200. As duas primeiras parcelas já foram depositadas no mês de fevereiro e a terceira saíra a partir do dia 27 de março.

O valor é destinado para 100 mil famílias beneficiadas pelo Governo do Estado, selecionadas por meio da base de dados do Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal. O auxílio pode ser usado exclusivamente na compra de itens da cesta básica, além de materiais de higiene e limpeza.

FOTO: Divulgação / Secom