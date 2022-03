‘BBB 22’: Laís responde ‘recado’ de Anitta sobre Gustavo após ser eliminada. Veja!

No “BBB 22“, a eliminção de Laís com rejeição recorde da edição rendeu bastante nas redes sociais. Além de ganhar apoio da mãe de Gustavo, com quem cultivou um romance dentro da casa, a médica agora se chocou ao ler uma mensagem enviada por ninguém menos que Anitta durante a disputa no paredão.

“Apenas doida para ver ele jogando sem uma sombra do lado, ‘ain'”, havia escrito a cantora no Twitter, marcando o perfil oficial do empresário. Laís riu e respondeu: “Eita, Anitta!”, começou a médica, que já assistiu às imagens de Jade Picon após a eliminação. “É, se você [Anitta] achava que eu era sombra, poxa, tudo bem, né?”, brincou, claramente sem graça.

“Ele entrou com um posicionamento no jogo e ele estava seguindo isso. O coração dele deu uma amolecida ali comigo. Mas acho que agora sim ele vai continuar jogando e espero que dê tudo certo com o jogo dele e que ele chegue na final. Tá bom, Anitta?”, afirmou Laís. Se depender do público, de fato Gustavo tem grandes chances de chegar à final e ainda desbancar Arthur Aguiar.