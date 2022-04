Base Arpão apreende mais de 6 quilos de drogas em lixeira de embarcação

Entorpecente foi apreendido com o auxílio da cadela policial Zoe

Agentes da Base Fluvial Arpão apreenderam mais de 6 quilos de drogas na lixeira de uma embarcação na noite desta segunda-feira (04/04), no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

De acordo com o relatório da ocorrência, ao passar pela Base Arpão, a embarcação Sagrado Coração de Jesus foi abordada pelos policiais, que iniciaram a revista de rotina. Durante a vistoria, a cadela policial Zoe identificou a presença de entorpecentes em uma lixeira, que estava no convés do barco.

A equipe policial fez a retirada do material, sendo contabilizadas oito peças, pesando pouco mais de 6 quilos de skunk. O comandante da embarcação foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. O material ilícito apreendido também foi levado para a unidade policial.

Base Arpão – Coordenada pela SSP-AM, a Base Arpão é uma unidade tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

FOTO: Divulgação/SSP-AM