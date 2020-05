BARREIRAS EPIDÊMICAS EM HUMAITÁ, ESTÃO MAIS RIGOROSAS

O aumentos dos casos positivos do COVID-19 no município de entrada no estado do Amazonas, ocasionaram uma cobrança, no fluxo diário de entrada de pessoas em HUMAITÁ.

Agora qualquer pessoas que venha ao município tem que apresentar comprovante de residencia, física ou seja, conta de água, luz, telefones ou endereço postal como conta de cartão etc.

Com 05 casos confirmados e mais 05 em investigação nossas fiscalizações epidemiológicas estão reforçadas para diminuir o máximo possível a entrada livre de pessoas de outras cidades.

Empresas de transportes de passageiros, ja estão notificadas e recebendo multas, caso desobedeçam as determinações decretadas pelo Governo do Estado e pela

Prefeitura Municipal.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ