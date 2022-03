Barco de Pesquisa do Programa de Monitoramento de Águas terá estudos coordenados por doutores, estudantes e técnicos da UEA

Programa pioneiro abrange 12 projetos de monitoramento em planejamento

Inaugurado pelo governador Wilson Lima, nesta terça-feira (15/03), o barco de pesquisa “Roberto dos Santos Vieira”, do Programa de Monitoramento de Água, Ar e Solos do Estado do Amazonas (ProQAS/AM), vai contar com a atuação de 15 pesquisadores doutores, 70 estudantes de pós-graduação e cerca de 20 técnicos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

O programa foi criado no âmbito do Grupo de Pesquisa Química Aplicada à Tecnologia da universidade (GP-QAT/UEA), com o objetivo de monitorar a qualidade das águas da bacia hidrográfica amazônica – a mais extensa do mundo.

“É algo inédito. É a maior estação de pesquisa do planeta e não poderia ser diferente no estado do Amazonas, que tem a maior quantidade de reserva de água doce do planeta”, destacou o governador durante a inauguração no Estaleiro Juruá, em Iranduba.

De forma pioneira, o programa abrange 12 projetos de monitoramento em planejamento, configurando-se como o maior plano de monitoramento ambiental do planeta. O lançamento da embarcação foi a primeira etapa do ProQAS/AM, que analisará as águas dos rios da Região Metropolitana de Manaus.

Plano de Recursos Hídricos – O início das atividades do programa cumpre a proposta de implementação do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas, que estabelece os parâmetros de monitoramento de águas brutas na região, bem como medidas para a preservação e conservação.

O grupo de pesquisa iniciou as atividades em 2008 e, atualmente, trabalha no monitoramento das águas das bacias do São Raimundo e Educandos. A embarcação vai permitir a ampliação das atividades.

“A gente vai fazer o monitoramento da qualidade de água das principais bacias que banham a cidade de Manaus, a partir de 30 parâmetros descritos no plano. A partir daí, vamos expandir esse monitoramento para toda a bacia amazônica”, detalhou o coordenador do GP-QAT/UEA, Sergio Duvoisin Jr., ao ressaltar que a UEA investiu na formação profissional da equipe que vai atuar no barco.

O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas inclui informações sobre ações de gestão, projetos, obras e investimentos prioritários para o uso adequado e a preservação das águas, tendo como objetivo, entre outros, a percepção da conservação da água como valor socioambiental relevante.

Loading...

As atividades do ProQAS/AM contam com apoio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), por meio de Acordo de Cooperação Técnica (ACT). A embarcação foi doada pela Distribuidora Atem e conta com quatro laboratórios e demais espaços para o trabalho de pesquisadores.

“Com a seção do barco do Ipaam para a UEA, a gente inaugura um momento histórico. Nós temos uma diversidade de pesquisas desenvolvidas aqui no estado, e isso ajuda muito na qualificação dos parâmetros que são utilizados em nível nacional”, avaliou o diretor-presidente do Ipaam, Juliano Valente.

Para possibilitar estudos mais abrangentes, o barco possui a função de levar o laboratório de pesquisa ao local de análise, como forma de evitar que amostras coletadas se degradem durante o transporte de longa distância. No total, estima-se a inauguração de cinco embarcações vinculadas ao programa, que atuarão em diferentes pontos da bacia hidrográfica amazônica.

Plano de desenvolvimento – Os projetos do ProQAS/AM são divididos nas etapas de Monitoramento de Qualidade de Águas nas regiões da Grande Manaus; de Nova Olinda do Norte – Humaitá (Rio Madeira); Manaus – São Gabriel da Cachoeira (Rio Negro); Manaus – Tefé (Rio Solimões etapa 1); Tefé – Tabatinga (Rio Solimões – etapa 2); Manaus – Parintins (Rio Amazonas); e rios fronteiriços e transfronteiriços.

Além disso, o programa visa o monitoramento de sedimento de corrente e solos; da qualidade do ar da Grande Manaus; da Água de abastecimento público e do impacto de aterros e lixões nos 62 municípios do Estado. Há ainda o projeto de construção do prédio sede do ProQAS/AM, na Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA).

O programa surgiu no sentido de colocar em prática uma iniciativa pioneira do Grupo de Pesquisa Química Aplicada à Tecnologia da UEA e, dessa forma, demonstrar à população mundial que a preservação do meio ambiente é tema relevante para os pesquisadores da região.

Para saber mais sobre as atividades do GP-QAT/UEA, acesse o site do grupo de pesquisa disponível no link: www.gp-qat.com.

FOTOS: Bruno Zanardo/Secom