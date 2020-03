BALSA DE TRAVESSIA DO CEASA ENTRE MANAUS E CAREIRO DA VARZEA OPERA COM RESTRIÇÃO

A travessia da Balsa entre Manaus e Careiro da Várzea está suspenso por 15 dias, conforme determinação da Juíza Jaiza Fraxe, a marinha e a PRF está no local fazendo cumprir a determinação judicial. É importante acrescentar que, a travessia está ocorrendo, porém com restrição dos transportes coletivos de passageiros.

O fluxo de passageiros oriundos pela BR 319 está suspenso conforme determinação judicial.

A travessia está liberada somente para os seguintes veículos: Veículos de emergência, policiais e cargas de produtos essenciais em veículos de carga, produtores rurais, microempresários e demais cargas em geral acompanhadas do motorista e com nota fiscal. Não é permitido a travessia de passageiros. Veja a cópia do ofício!