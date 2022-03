Balanço do Auxílio Estadual Permanente aponta 278.502 cartões entregues no Amazonas

Criado pelo governador Wilson Lima, o programa social é o maior da história do Amazonas e um dos maiores do país

O Governo do Amazonas entregou 278.502 cartões do programa Auxílio Estadual Permanente, correspondente a 92,83% do total de 300 mil beneficiários do programa na capital e interior do estado. As entregas iniciaram em novembro de 2021 e foram encerradas no fim de fevereiro.

O balanço divulgado pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), nesta quarta-feira (09/03), aponta um total de 143.928 cartões entregues em Manaus, além de 134.574 beneficiários, devidamente contemplados pelo programa de transferência de renda, nos 61 municípios do interior.

Criado pelo governador Wilson Lima, o Auxílio Estadual Permanente é o maior programa social da história do Amazonas e um dos maiores do país. Tem investimento mensal de R$ 45 milhões e, por ano, totaliza R$ 540 milhões de injeção na área social, com impacto também na economia com a geração de emprego e renda no comércio local.

As entregas foram encerradas no dia 28 de fevereiro. Restaram 21.498 cartões a serem retirados. O governador Wilson Lima anunciou que, a partir de abril, haverá uma nova chamada para o Auxílio Estadual Permanente. O objetivo é bater a meta de 300 mil beneficiários, assegurando comida na mesa dos amazonenses.

“A partir de abril nós vamos redistribuir 20 mil cartões do Auxílio Estadual Permanente para aquelas pessoas que estão na fila de espera, são aquelas pessoas que fazem parte do CadÚnico, que é aquele cadastro do Governo Federal que mede a condição socioeconômica de cada cidadão”, disse.

FOTOS: Arquivo | Lucas Silva | Tácio Melo/Secom