Bairros Flores, Mauazinho e Jorge Teixeira recebem ‘PAC em Movimento’ nesta sexta-feira (13) e sábado (14)

População terá acesso a serviços de emissão de Carteira de Identidade (RG), em 1ª e 2ª vias, e de 2ª via da Certidão de Nascimento



Os bairros Flores, Mauazinho e Jorge Teixeira, respectivamente nas zonas centro-sul, sul e leste de Manaus, recebem, nesta sexta-feira (13/03) e sábado (14/03), ações de emissão de documentação básica do “PAC em Movimento”. A população terá acesso aos serviços de emissão de 1ª e 2ª vias da Carteira de Identidade (RG) e de 2ª via da Certidão de Nascimento.

A ação é uma iniciativa do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). De acordo com a secretária titular da pasta, Caroline Braz, o serviço itinerante de emissão de documentação básica é uma prioridade do Governo Wilson Lima.

“No ano passado, mais de 52 mil pessoas foram atendidas com a emissão de documentos. Neste ano, já ultrapassamos a barreira dos 7 mil atendimentos, participando de todas as edições do programa ‘Muda Manaus’ e, neste fim de semana, estaremos nesses bairros e, no domingo [15/03], levando as ações do ‘PAC em Movimento’ para o projeto ‘S.O.S. Vicinais’, na Comunidade Frederico Veiga – Novo Paraíso”, destaca a secretária.

“A missão do Estado é levar documentação básica para o maior número de pessoas e, principalmente, para aquelas que não têm condições de acessar os nossos serviços normais. Por isso, estamos indo ao encontro dessas pessoas, para que dentro das suas próprias comunidades possam receber os serviços do Estado. É uma forma de descentralizar serviços e de realmente atender a maior parte da população”, acrescentou a titular da Sejusc.

Beneficiados – Nesta sexta-feira (13/03), os trabalhos serão desenvolvidos no bairro Flores, a partir das 8h, no Clube dos Sargentos, localizado na rua Uirapuru. Serão disponibilizadas 60 senhas para emissão de 1ª via de RG; 60 para 2ª via; e 30 para 2ª via de certidão de nascimento.

No Mauazinho, no sábado (14/03), as atividades iniciam a partir das 8h, na Escola Municipal Vila da Felicidade, situada na Estrada Porto Velho, próximo ao Porto da Ceasa. Serão disponibilizadas 100 senhas para emissão de 1ª via de RG; 100 para 2ª via; e 50 para 2ª via de certidão.

No Jorge Teixeira, também neste sábado, as equipes da Sejusc começam a emissão dos documentos a partir das 8h, na Escola Municipal Rosa Sverner, na rua das Azaléias, n° 1. Ao todo, haverá 100 senhas para 1ª via de RG; 100 para 2ª via; e 50 para 2ª via de certidão.

Documentos necessários – Para solicitar a primeira via da identidade, é preciso apresentar a certidão de nascimento ou casamento originais, três fotos 3×4 e comprovante de endereço. Já para a segunda via, é necessário levar duas fotos 3×4, certidão de casamento ou nascimento originais e um comprovante de endereço.

Se o solicitante for menor de 18 anos, deve ir acompanhado dos pais, avós ou responsáveis legais munidos da documentação comprobatória. Para a emissão da 2ª via da Certidão de Nascimento, deve-se apresentar uma cópia do documento ou da Carteira de Identidade (original).

No interior – Desde a última quarta-feira (11/03), servidores da Sejusc estão atuando no “PAC em Movimento” no município de Barcelos (a 401 quilômetros de Manaus em linha reta). A ação ocorre até esta sexta-feira (13/03), na Escola Estadual Angelina Palheta Mendes, no bairro São Francisco.

Além de Manaus e Barcelos, o projeto passou por Autazes, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Tabatinga, Benjamin Constant, São Gabriel da Cachoeira, Itacoatiara e Santo Antônio do Içá em mais de 100 ações itinerantes, atendendo mais de 52 mil pessoas.

FOTOS: Arthur Castro / Divulgação Sejusc