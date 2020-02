Bairro mais populoso da zona leste da capital, Jorge Teixeira recebe serviços de 24 órgãos estaduais no ‘Muda Manaus’

Com a expectativa de atender perto de 30 mil pessoas até este sábado (08/02), o ‘Muda Manaus’ iniciou sua segunda edição nesta quinta-feira (06/02) no bairro Jorge Teixeira, que abriga 128 mil pessoas e é o mais populoso da zona leste da capital. O governador Wilson Lima, que abriu oficialmente esta edição, disse que o programa passa a ser mensal e que o próximo bairro a recebê-lo será o Monte das Oliveiras, na zona norte.

“Estamos aqui para mais uma edição do ‘Muda Manaus’, desta vez no Jorge Teixeira. Estamos trazendo 24 órgãos do Governo do Estado para fazer atendimentos nas áreas de Infraestrutura, Saúde, Justiça e Cidadania; levando os serviços para as pessoas que mais precisam. Aqui vamos fazer também a recuperação de alguns escadões, de uma ponte, do campo de futebol do Jorge Teixeira 2ª Etapa. Vamos fazer também a revitalização da praça de alimentação, já visando o aniversário do bairro, e as pessoas vão ter um espaço revitalizado, pronto para fazer as comemorações”, anunciou o governador.

Atividades do ‘Muda Manaus’ – Criado com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade social e melhorar a qualidade de vida da população na capital do estado, o ‘Muda Manaus’ atendeu cerca de 23 mil pessoas na primeira edição realizada no bairro Mutirão, zona norte da capital.

A expectativa para a segunda edição é alcançar a marca dos 30 mil atendimentos. Nesta sexta, segundo dia de atendimento, as ações acontecem das 8h às 17h, e no sábado, das 7h30 às 14h.

Ao todo, 24 órgãos da administração estadual oferecerão serviços nos seis eixos de atuação do programa: Educação, Esporte e Lazer; Emprego e Renda; Infraestrutura, Habitação e Saneamento Urbano; Justiça, Cidadania, Cultura e Assistência Social; Saúde e Assistência Familiar; e Segurança e Ordem Pública.

Uma das novidades desta edição é a participação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas nos três dias do evento. Por meio do projeto “Defensoria Itinerante”, o órgão presta assistência jurídica para ações de guarda, pensão alimentícia, união estável ou dissolução de união, divórcio, retificação de registro e questões da área cível.

Outro diferencial é o atendimento do Procon-AM, que leva ao Ceti Elisa Bessa representantes das concessionárias Águas de Manaus e Amazonas Energia para que a população renegocie suas contas.

No sábado (08/01), a Secretaria de Produção Rural (Sepror) e a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) também realizarão uma feira regional que contará com produtos da agricultura familiar, além do caminhão do programa “Peixe no Prato”, com a venda de pescados e hortaliças a preços populares.

Como parte das ações do “Muda Manaus” para melhorar a infraestrutura nas quatro etapas do Jorge Teixeira, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra) montou um cronograma que inclui revitalização da praça do bairro e do campo de futebol “Teixeirão”; reforma dos escadões das ruas Camarão e Anador; e operação tapa-buraco em diversas vias.

Como estímulo à geração de renda por meio do trabalho autônomo ou empresarial, a Agência de Fomentos do Amazonas (Afeam) entrega cheques-financiamento a empreendedores da comunidade, com investimento na ordem de mais de R$ 331 mil. Para atender aos moradores do bairro que ainda buscam financiamento junto a Afeam, os técnicos estão realizando cadastro de agendamento para palestra presencial na sede da Afeam, na avenida Constantino Nery, 5733, bairro Flores.

Já o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) entrega aproximadamente R$ 71,2 mil em Créditos Solidários com valores de R$ 500 a R$ 2 mil, beneficiando mais de 50 pessoas entre costureiras, feirantes, comerciantes e outros trabalhadores do Jorge Teixeira.

A programação também inclui ações nas áreas de saúde, educação, segurança pública, habitação, saneamento urbano, assistência familiar, emprego, cidadania, esporte e lazer.

Mais próximo da população – A empregada doméstica Maria do Socorro dos Santos participou do “Muda Manaus” para emissão de documentos. “Aqui fui atendida muito mais rápido. Já vou tirar carteira profissional e vou fazer outras coisas. Às vezes a gente não tem nem o dinheiro da passagem para conseguir tirar tudo isso, tirar xerox ou foto. Venham tirar seus documentos que aqui é muito bom, fui bem atendida”, convidou Maria do Socorro.

A técnica de enfermagem Keini Rodrigues Maia encontrou no “Muda Manaus” uma oportunidade para a qualificação com o curso de Informática do Cetam. “Fiquei sabendo a respeito dessa ação do Muda Manaus através da Internet e vi a possibilidade de renovar meu curso de informática pelo Cetam, que é muito importante. Hoje no mercado de trabalho tem muita oportunidade, o que falta são pessoas qualificadas, porque as empresas estão pedindo cursos atualizados”, contou Keini.

De acordo com o Cetam, a busca pela qualificação profissional atraiu cerca de 230 pessoas, já na primeira hora do Muda Manaus, público composto desde jovens até a terceira idade.

