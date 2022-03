Avião em que Miley Cyrus viajava para o Paraguai é atingido por raio

Miley Cyrus e sua equipe passaram por um verdadeiro susto na madrugada desta quarta-feira (23). Durante viagem para da Colômbia para o Paraguai, o avião no qual a estrela pop estava foi atingido por um raio e precisou fazer um pouso forçado.

A própria cantora falou sobre o ocorrido ao publicar uma foto da parte do avião que teria sido atingida pelo raio e um vídeo da tempestade: “Aos meus fãs e a todos preocupados após ouvirem sobre meu voo para Assunção. Nosso avião foi pego por uma forte e inesperada tempestade, e atingido por um raio”.

Miley acalmou os fãs ao dizer que ninguém se feriu: “Minha equipe, banda, amigos e família que estavam viajando comigo estão seguros depois de um pouso de emergência. Nós, infelizmente, não conseguimos voar para o Paraguai. Eu amo vocês”.

Miley Cyrus se apresenta no Lollapalooza Brasil no sábado (26), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.