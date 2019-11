Avião é apreendido com 700kg de drogas no Aeroclube de Manaus

Agentes do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) apreenderam nesta sexta-feira (15), uma grande quantidade de drogas que estavam em um avião de pequeno porte no Aeroclube de Manaus, bairro Flores, zona centro-sul.

O caso ocorreu no fim da tarde, quando policiais civis do (Denarc), com apoio de agentes da Receita Federal, interceptaram um avião pequeno porte no Aeroclube de Manaus, com cerca de 700 quilos de entorpecentes, entre maconha e cocaína. A aeronave veio do município de Fonte Boa.

Conforme o delegado, não há informações sobre o destino da aeronave. “Conseguimos localizar os entorpecentes com o auxílio de um cão farejador. Não identificamos ou prendemos nenhum suspeito”, afirmou Mavignier.

A droga foi levada para a sede da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, Zona Oeste de Manaus, onde é contabilizada. O valor estimado de venda dos entorpecentes não foi informado pela Polícia Civil.

O resultado da operação será divulgado durante coletiva de imprensa, realizada na manhã deste sábado (16/11), na Delegacia Geral.