Avião com funcionários da Prefeitura cai em comunidade de Jacareacanga

Na tarde desta segunda-feira (16), por volta das 16h, um avião que decolou de Jacareacanga com destino a comunidade do Cabaçal, caiu durante a tentativa de pouso, próximo a “cabeceira” da pista.

Segundo informações, além do piloto, identificado como Jadson, dois servidores da prefeitura Municipal de Jacareacanga também estavam no voo, o Secretário de Gabinete Everton Araújo, e o Microcopista da Secretária de Saúde, Keully Prata.

Conforme informado, a queda ocorreu supostamente pelo fato do piloto ter pegado um “vento de cauda”, ou seja, “um vento que sopra na direção geral de voo aumenta a velocidade do avião em relação ao sol” [definição da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)].

“Foi um susto! parecia uma bomba. Foi quase no começo da pista.” disse uma moradora da comunidade.

Apesar da gravidade do acidente , visto que a aeronave ficou destruída, os passageiros e o piloto tiveram apenas algumas escoriações, sem gravidade.

Um dos integrantes do voo, Keully Prata, no local do acidente .

Fonte: Portal Giro