ATUALIZANDO INFORMACOES SOBRE O HOMICÍDIO OCORRIDO AGORA FINAL DA TARDE NO TRECHO DO IPIXUNA AO ENTROCAMENTO DE ENTRADAS DA BR 319

A vítima foi a óbito, recebi a confirmação agora pouco do Hospital de Humaitá.

A vítima era o presidente da Associação do Assentamento Buritis que fica com entrada pela comunidade do Ipixuna.

A ambulância veio a comunidade buscar a moça que estava com a vítima no momento do tiroteio.

Gilson era o presidente da Associação. A Polícia Militar já está em ação em busca dos autores do crime.