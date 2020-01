Átila Lins reuni com Diretor-Geral do DNIT em busca de melhorias para municípios do Interior

Na ultima quarta-feira (22) o Deputado Federal Átila Lins PP-Am, esteve no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, com o Diretor-Geral, General Santos Filho, tratando de diversos assuntos que interessam ao povo amazonense.

Inicialmente, pediu informações concretas e solicitou providências urgentes, para a solução de problemas enfrentados pelo povo de Boca do Acre, com referência ao tráfego da estrada que liga Boca do Acre a Rio Branco, BR 317, que se encontra com muitos buracos, além dos trechos localizados na área indígena sem asfalto. Portanto, precisando de mais atenção do poder público. Apelou ao Diretor-geral para determinar o licenciamento ambiental desses trechos para poder viabilizar recursos para o seu asfaltamento. Átila também tratou das obras da estrada que liga Benjamin Constant a Atalaia do norte, que já estão quase parando, e assim prejudicando muito a população dessas cidades que precisam dessa ligação rodoviária. O Diretor-Geral prometeu tomar providências para solucionar esses problemas.

“Estou sempre antenado e atuante para melhorar a qualidade de vida de nossos amigos e irmãos do Interior do nosso estado” disse Átila Lins

Outro ponto discutido foi a situação do Porto de Coari, que já foi tema de outro encontro no DNIT, ano passado.

O Gal. Santos Filho disse que está empenhado para que o quanto antes a obra seja finalizada e assim o município possa oferecer para sua população um serviço de qualidade para seus passageiros, bem como melhorar a logística de embarque e desembarque de mercadorias.

FONTE: AM HOJE